Na terça-feira de Carnaval, o Sol volta a predominar na maioria das regiões do Estado, mas o ambiente segue instável e mudanças voltam a ocorrer no decorrer do dia, segundo o Simepar. Com a presença do Sol e poucas nuvens, as temperaturas se elevam de forma significativa em todas as regiões. O aquecimento e a umidade elevada, favorecem para o rápido desenvolvimento das nuvens à tarde, com posterior ocorrência de chuvas, que mais uma vez devem ser isoladas e rápidas, mas com intensidade forte em alguns momentos.

Em Curitiba, segundo o Climatempo, a previsão para amanhã é de temperatura variando entre 18º e 30º C, com Sol e aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite.