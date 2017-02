Grêmio corre para ter Barrios no clássico

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio corre contra o tempo. Para ter Lucas Barrios no Gre-Nal do próximo sábado, o clube contará com apenas três dias para publicação de rescisão no Palmeiras, inscrição na CBF e no Campeonato Gaúcho. O recesso de Carnaval dos órgãos do futebol é o inimigo do time gaúcho. Como CBF e Federação Gaúcha de Futebol fecharam no final de semana e reabrem apenas na quarta-feira, será curto o tempo para que o jogador seja inscrito. Mas o clube se diz confiante. A rescisão de Barrios está devidamente protocolada pelo Palmeiras. Será, nas primeiras horas de funcionamento da CBF na quarta, oficializada. Em seguida, o clube só depende vencer pequenos detalhes para publicar o contrato dele no BID (Boletim Informativo Diário). O prazo para isso será quinta-feira. Tão logo seu nome esteja publicado no BID, a inscrição no Estadual é rápida. A exemplo do que fez o Inter com William -inscrito rapidamente- o Grêmio acredita que poderá ter tudo regularizado na sexta-feira para que ele possa enfrentar o Internacional. "Vamos ver nos treinamentos. É um jogador de muita qualidade, sabemos disso. Uma negociação que queríamos desde o começo do ano. Vamos ver onde ele vai se encaixar no time. Mas é um jogador de área que sabe fazer os gols", disse o técnico Renato Gaúcho. Lucas Barrios foi recebido com festa e assinou por um ano com o Grêmio. O jogador, egresso do Palmeiras, começa a treinar com o elenco na reapresentação do grupo, nesta terça-feira.