Sob chuva, Michelzinho e Marcela Temer passeiam de lancha na Bahia

PEDRO LADEIRA, ENVIADO ESPECIAL SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Apesar do dia chuvoso na região da Base Naval de Aratu, em Salvador, a primeira-dama, Marcela Temer, passeou de lancha pela região na manhã desta segunda-feira (27). Ela estava acompanhada da mãe, Norma Tedeschi, do filho, Michelzinho, além de militares da Marinha e de seguranças da Presidência da República. Michel Temer e a família descansam na base neste Carnaval. O presidente deve retornar à Brasília nesta terça-feira (28). O passeio da primeira-dama e de seus familiares começou por volta das 10h30, quando eles chegaram em três carros. Michel Temer não foi visto no grupo. Os familiares do presidente embarcaram na lancha "Bem me Quer" debaixo de uma chuva forte. O grupo passeou por cerca de uma hora e retornou também debaixo de chuva.