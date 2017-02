Semana do Atlético-MG vai ter Roger em Chapecó e titulares com auxiliar

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG entra na última semana antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para o dia 8 de março, contra o Godoy Cruz, em Mendonza, na Argentina. E vai ser uma semana diferente na Cidade do Galo, não apenas por anteceder a estreia na competição continental, mas pela ausência de Roger Machado do CT atleticano. Mas por um bom motivo. O treinador vai comandar a equipe reserva contra a Chapecoense, pela Primeira Liga, nesta quarta-feira, na Arena Condá. Os jogadores relacionados para o duelo em Santa Catarina se reapresentam na tarde desta segunda. Um treino e concentração logo em seguida, já que na manhã desta terça-feira a delegação atleticana segue para Chapecó. "É mais importante a gente colocar todo mundo para jogar, dar mais minutos para aqueles que não atuaram. A temporada está começando e vamos precisar de todo mundo no mesmo nível. E com a possibilidade de classificação, a gente tem de ir com uma equipe forte", comentou o técnico Roger Machado, que vai deixar os jogadores titulares com o auxiliar Diogo Giacomini. Quem não viaja para Chapecó, retorna aos treinos na terça-feira à tarde. Entre os 20 jogadores relacionados para o duelo com a Chapecoense, seis ainda são da equipe sub-20 do Atlético. De acordo com os atletas escolhidos por Roger Machado, o time titular em Santa Catarina deve ser formado por Uilson; Carlos César, Felipe Santana, Jesiel e Leonan; Yago, Ralph, Carlos Eduardo e Cazares; Clayton (Hyuri) e Rafael Moura. Com três pontos, o Atlético pode se classificar até mesmo com um empate, desde que o Joinville não vença o Cruzeiro por três ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo, o time atleticano garante vaga nas quartas de final da Primeira Liga, que serão disputadas somente no segundo semestre. "Vamos com uma equipe forte, para buscar essa vaga na Primeira Liga também", garantiu Roger Machado, que na atividade marcada para quinta-feira à tarde, na Cidade do Galo, já deve estar de volta para trabalhar com os jogadores titulares.