Em 1º jogo após título do Aberto da Austrália, Federer massacra francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua primeira partida desde que conquistou o título do Aberto da Austrália, em 29 de janeiro, Roger Federer (10º do mundo) não deu chances ao francês Benoît Paire (39º) em sua estreia no ATP 500 de Dubai (EAU). O suíço precisou de apenas 54 minutos para despachar o adversário por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Impecável em seu saque, Federer não foi quebrado em nenhuma oportunidade por Paire e obteve quatro quebras no serviço do rival ao longo de todo o confronto. Em sua próxima partida em Dubai, já pelas oitavas de final, Federer vai enfrentar o vencedor do duelo entre os russos Mikhail Youzhny e Evgeny Donskoy, que será realizado amanhã. Federer está do mesmo lado da chave de Andy Murray e poderá enfrentar o britânico, número 1 do ranking mundial, na semifinal. Irritado com seus erros e a atuação abaixo do esperado, Paire atirou longe sua raquete.