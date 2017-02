Corpo de recém-nascida é encontrado em saco de lixo em parque de SP

O corpo de uma recém-nascida foi encontrado boiando na manhã desta segunda-feira (27) no lago do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da gestão João Doria (PSDB), afirmou que a criança foi encontrada pela Guarda Civil Metropolitana por volta das 7h40 dentro de um saco de lixo no lago do parque. O Corpo de Bombeiros e a polícia foram acionados para retirar a criança do lago.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal). A diretora de Comunicação da pasta, Luciana Feldman, afirmou que a bebê ainda estava com o cordão umbilical. Feldman acredita que a bebê tenha sido lançada do lado externo do lago, que fica perto do Monumento às Bandeiras, próximo ao portão 9 na avenida Pedro Álvares Cabral. Feldman disse ainda que a policia já solicitou as imagens das câmeras de segurança. Contudo, diz a diretora, pode ser que as câmeras não tenham captado devido à presença de muitas árvores na região. O caso está sendo investigado pelo 27° DP (Campo Belo).