Bloco Unidos do Swing começa desfile com problemas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bloco Unidos do Swing, que une jazz a marchinhas, começou seu desfile por volta das 15h desta segunda-feira (27) com alguns problemas. Primeiro um erro de rota (foram para o lado errado da avenida São Luís), rapidamente percebido e remediado. Logo em seguida, outro bloco que passava pela Praça da República –com um grande carro de som que quase encobria o jazz– forçou o Swing a parar. "Tinha um caminho, mas vários caminhos se cruzaram", diz Renato Lopes, integrante da organização dos dançarinos. O bloco já voltou a andar. Lopes afirma que eles ainda estão verificando se o caminho será alterado, mas o ponto final é o mesmo: a Ladeira da Memória. PEDIDO DE CASAMENTO O bancário Paulo Barreto, 25, resolveu pedir a namorada, Rafaella Silva, 22, em casamento do alto do carro de som do bloco Pinga Ni Mim. A avenida Hélio Pellegrino virou um grande baile sertanejo na segunda feira de Carnaval. "Muito legal essa proposta", disse o noivo. Como os dois começaram a namorar em um show sertanejo, Paulo resolveu fazer a surpresa. O casamento já estava marcado para agosto. "Mesmo assim nunca a tinha pedido em casamento de fato". A festa será no dia 12. "Quando eu o beijei pela primeira vez", disse Rafaella.