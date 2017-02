Saulo arrasta multidão em pipoca no Campo Grande

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos poucos artistas a desfilar apenas em blocos sem cordas no Carnaval de Salvador, o cantor Saulo Fernandes saiu com a "Pipoca do Saulo" nesta segunda-feira (27) no circuito do Campo Grande em Salvador. O cantor, que foi revelado na banda Eva, arrasta uma multidão de foliões que tomaram as ruas do centro da cidade. No repertório, sucessos de sua carreira como "Raiz de Todo bem" e clássicos do axé como "Faraó, a divindade do Egito", do Olodum. Eclético, o repertório ainda inclui canções do reggaeman baiano Edson Gomes e a música "Playsom", da banda Baiana System. No Campo Grande, Saulo dividiu os vocais com Emanuelle Araújo, que também cantou na banda Eva. Juntos, eles interpretaram "Eu quero ver o Ilê passar". No chão, foliões utilizavam fantasias ou vestidos com abadás de outros blocos que desfilam nesta segunda, como "As Muquiranas" e "Filhos de Gandhy". VIOLÊNCIA O Carnaval de Salvador já registrou duas mortes nos circuitos do Carnaval. Neste domingo (26), no desfile do bloco Brother que saiu sem cordas sob o comando da banda de pagode la Fúria, um homem de 36 anos foi ferido com um objeto cortante já no fim do desfile, no bairro de Ondina. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral do Estado. No sábado (25), um homem de 39 anos foi baleado por um sargento da Polícia Militar de folga. O policial afirma que foi assaltado e alegou legítima defesa, mas foi preso em flagrante. O crime ocorreu próximo a um camarote no circuito Barra-Ondina.