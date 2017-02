Carille relaciona Jadson para jogo da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Jadson e o atacante Pedrinho são as principais novidades do Corinthians para viagem a Brusque, onde enfrenta a equipe da casa na próxima quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. Por outro lado, o treinador Fábio Carille tem ainda alguns jogadores de fora como os meias Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone. Outro desfalque é o lateral esquerdo Moisés, que cumpre suspensão. Fagner e Balbuena, que não atuaram no sábado, estão relacionados. Ainda não é possível afirmar a equipe do Corinthians para o jogo contra o Brusque, o que só ficará claro na atividade de terça-feira já em Santa Catarina. A delegação deixa São Paulo ainda nesta segunda-feira. Na atividade de reapresentação, apenas reservas trabalharam com bola. Jadson deve jogar após 21 dias de preparação em seu retorno da China, mas a tendência é que inicie a partida na reserva. O meia havia se colocado à disposição para atuar na semana passada, mas a opção da comissão técnica foi por intensificar os trabalhos físicos. Já o garoto Pedrinho, que não está inscrito no Paulista, recebe a primeira oportunidade de compor o grupo profissional. Dos 22 relacionados para a viagem, o goleiro Matheus Vidotto e ele são as únicas novidades além do grupo que participa do Estadual. Pedrinho foi o melhor jogador da Copa São Paulo. Um possível Corinthians diante do Brusque é: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel e Maycon; Romero, Giovanni Augusto (Jô) e Leo Jabá; Kazim (Jô). Confira os relacionados do Corinthians: Goleiros: Matheus Vidotto, Caíque e Cássio Laterais: Fagner, Léo Príncipe e Guilherme Arana Zagueiros: Balbuena, Vílson, Pablo e Pedro Henrique Meio-campistas: Fellipe Bastos, Gabriel, Giovanni Augusto, Jadson, Marciel, Maycon e Paulo Roberto Atacantes: Romero, Pedrinho, Kazim, Jô e Leo Jabá