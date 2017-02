Hamilton é o mais rápido na volta da Fórmula 1; Massa fica em 3º

Redação Bem Paraná com informações do Uol

27/02/17 às 17:13 Redação Bem Paraná com informações do Uol

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) o mais rápido do primeiro dia testes de pré-temporada da Fórmula 1 nesta segunda-feira, no Circuito da Catalunha, em Montmeló, enquanto o brasileiro Felipe Massa (Williams) ficou com a terceira posição.

Hamilton rodou apenas na segunda sessão de treinos, realizadas à tarde, e obteve o tempo de 1min21s765. O foco, no entanto, não era baixar marcas e sim analisar as muitas mudanças nos carros com as novas regras aprovadas para este ano.

No primeiro dia de testes, as previsões foram cumpridas. Ferrari e Mercedes deram demonstrações de confiabilidade. Pela manhã, o W08 do finlandês Valtteri Bottas completou um total de 79 voltas, marcando o sexto melhor tempo do dia (1min23s169), enquanto à tarde, Hamilton deu 73 giros.

Na escuderia italiana, o alemão Sebastian Vettel foi bem ao longo de 128 voltas, dadas nas duas sessões, e foi apenas 0s113 mais lento que o campeão de 2008, 2014 e 2015.

Um degrau abaixo de Hamilton e Vettel apareceu Massa, que esteve aposentado por alguns dias, mas aceitou o convite da Williams para substituir Bottas, transferido para a Mercedes após a aposentadoria do alemão Nico Rosberg, dono do título no ano passado.

Massa deu 103 voltas e registrou a marca de 1min22s076. Logo atrás, apareceu o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), quarto e quinto melhores, respectivamente.

Classificação do primeiro dia de testas de pré-temporada em Barcelona:.

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1min21s765 73 voltas.

.2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1min21s878 128 voltas.

.3. Felipe Massa (BRA/Williams) 1min22s076 103 voltas.

.4. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1min22s894 51 voltas.

.5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1min22s926 50 voltas.

.6. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1min23s169 79 voltas.

.7. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1min23s709 39 voltas.

.8. Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) 1min24s494 51 voltas.

.9. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1min24s784 57 voltas.

10. Fernando Alonso (ESP/McLaren) 1min24s852 29 voltas.

11. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1min26s841 72 voltas.