Usuários passam 1 bilhão de horas por dia no YouTube

Usuários do YouTube ao redor do mundo gastam mais de 1 bilhão de horas por dia assistindo a vídeos publicados na plataforma, número que aproxima a plataforma da audiência da televisão americana. A informação é do "Wall Street Journal". O primeiro bilhão foi atingido no final do ano passado, um crescimento de mais de 10 vezes na audiência desde 2012, quando o site começou a investir em inteligência artificial para recomendar vídeos aos usuários e criar linhas do tempo personalizadas.

"O conteúdo fica cada vez mais rico a cada minuto e o algoritmo faz um trabalho cada vez melhor selecionando o conteúdo que os usuários gostam", afirmou o diretor de produto do YouTube, Neal Mohan ao "Wall Street Journal". Como comparação, o Facebook disse, em janeiro, que usuários da rede social gastavam 100 milhões de horas em vídeos por dia. Os assinantes da Netflix assistem a 116 milhões de horas de séries e filmes por dia na plataforma.

A consultoria Nielsen estima que americanos fiquem 1,25 bilhão de horas com a TV ligada diariamente. A audiência não significa que o YouTube dê dinheiro para o Google. A holding Alphabet não publica dados do YouTube, mas pessoas próximas da empresa dizem que a receita da plataforma de vídeos alcançou US$ 4 bilhões em 2014 e mal começou a dar lucro, ainda segundo o jornal americano. A receita da plataforma vem dos anúncios inseridos no início dos vídeos.