Pepê e Neném animan o bloco Love Fest no centro de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla Pepê e Neném animou o Love Fest, que reúne neste segunda blocos ligados à temática LGBT que desfilaram nos últimos dias. O bloco desfila pela praça da República e Consolação, com três carros de som diferentes. A dupla, afinada à causa pela diversidade sexual, cantou sucessos do pop e do sertanejo, além de músicas próprias. Em ação realizada pela Skol, patrocinadora oficial do Carnaval de rua de SP, mulheres que frequentavam o bloco receberam apitos para se proteger contra assédio. SERTANEJO Nathália Takenobu, 31, uma das organizadoras do bloco Pinga Ni Mim, disse que está provado que o sertanejo tem espaço no Carnaval de rua. É o primeiro ano que alguém aposta nesse tipo de música em blocos, diz ela. "No ano passado, fizemos um bloco LGBT e percebemos que havia espaço para o sertanejo. Tem muita balada desse tipo, e resolvemos apostar. Atendeu a todas as expectativas", disse. O caminhão de som vai tocar na avenida Hélio Pellegrino até as 19h.