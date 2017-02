Explosão em food truck deixa preparador do Vitória ferido

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Ângelo Alves, preparador físico fixo do Vitória, viveu momentos de tensão na tarde do último sábado (25), durante o Carnaval em Salvador. Ele foi um dos alvos da explosão de um food truck no Farol da Barra e acabou sofrendo queimadura de primeiro grau no rosto.

"Eu fui na Barra com uma prima minha de Sergipe, vi os trios e 17h eu fui comprar uma pizza. No local o pessoal esqueceu o maçarico junto do forno e houve uma explosão. Os dois caras que estavam fazendo a pizza saíram gravemente feridos e eu tive queimadura de primeiro grau no rosto e também queimou meu cabelo", contou em entrevista ao UOL Esporte.

"Fui levado em um posto médico, fiquei em observação e, de lá, fui através da Samu, para um hospital particular, onde fiquei mais duas horas. Agora estou bem, só que estou colocando pomada no rosto e tentando evitar sol", acrescentou Ângelo Alves.

Ângelo estava no Vitória justamente para definir o que fará nos próximos dias. "Inclusive estou no clube agora, vim conversar com os médicos, falei com o presidente e vou ficar afastado até domingo. Aí vou ao dermatologista para saber se na segunda-feira já posso tomar sol. Senão eu ainda venho trabalhar na segunda, mas não no campo, na academia", completou Ângelo Alves.

Depois do ocorrido, o food truck foi interditado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).