Leicester faz 3 a 1 no Liverpool em primeiro jogo sem Ranieri

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu primeiro jogo desde a demissão do técnico Claudio Ranieri na quinta-feira passada, o Leicester voltou a encontrar o caminho das vitórias no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira (27), o atual campeão recebeu o Liverpool e venceu por 3 a 1 colocando fim a um jejum de seis jogos sem triunfo pela Premier League A última vitória havia sido no dia 31 de dezembro contra o West Ham por 1 a 0. Neste período de seca, o Leicester também não havia nem balançado as redes. O responsável por acabar com jejum de gols foi Vardy aos 28 min do primeiro tempo após bela assistência de Albrighton. O segundo veio em um chutaço de fora da área de Drinkwater, aos 39 min. Aos 15 minutos do segundo tempo, Vardy voltou a brilhar e de cabeça fez o terceiro, sacramentando o triunfo. Com a vitória, o Leicester foi aos 24 pontos e deixou a zona de rebaixamento, pulando da 18ª para a 15ª colocação. O Liverpool permanece em quinto com 49, a 14 do líder Chelsea. HOMENAGEM Antes do início da partida e quando o time entrou em campo, a torcida do Leicester homenageou Ranieri com faixas em inglês e italiano dizendo "Obrigado". Vários torcedores também foram ao King Power Stadium usando máscaras do treinador italiano. Aos 20 min do segundo tempo -65 no agregado, idade do italiano- os torcedores começaram a cantar em sua homenagem e acenderam as luzes do celular. Enquanto a direção não decide quem assumirá o comando da equipe, Craig Shakespeare ficará de forma interina no banco de reservas. BRASILEIROS O Liverpool entrou com três brasileiros entre os titulares: Lucas Leica, Roberto Firmino e Philippe Coutinho. Este último foi quem se de destacou enquanto os outros tiveram atuações bem discretas. Coutinho foi o autor do gol aos 23 min da segunda etapa, que deu esperança, em vão, ao torcedor do Liverpool de uma reação. Ele acertou um chute de fora da área após bela jogada de Emre Can.