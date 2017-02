Ipanema atrai crianças e Botafogo tem protestos nos blocos do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bandinha de Ipanema, versão infantil do tradicional bloco que percorre as ruas do bairro, fez a alegria das crianças nesta segunda-feira de Carnaval. O bloco atraiu centenas de foliões mirins Praça General Osório. Eles foram fantasiados para ouvir marchinhas acompanhados dos pais. Para atender este público, os ambulantes substituíram as bebidas alcoólicas pelo sorvete e algodão doce. No Bloco de Segunda, em Botafogo, o clima era de protesto, e muitos se fantasiaram com camisas da seleção brasileira, ironizando os manifestantes que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. "Bloco também é para protestar, é um espaço democrático", diz David Copa, 52, funcionário público. Em sua camisa da Seleção Brasileira, estava estampada a foto de todos os partidos cujos parlamentares votaram no impeachment.