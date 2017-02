Ivete canta samba-enredo da Grande Rio no trio elétrico em Salvador

Ivete: cantora iniciou o seu desfile no bloco Coruja nesta segunda-feira com samba da escola em que desfilou na véspera (foto: Reprodução/facebook)

Foi com o samba-enredo da Grande Rio que a cantora Ivete Sangalo iniciou o seu desfile no bloco Coruja nesta segunda-feira (27) em Salvador. "Queria muito agradecer a Deus por te me permitido nascer na Bahia, em Juazeiro da Bahia, nas margens do Rio São Francisco e ter me tornado desde o dia que nasci essa mulher feliz e realizada que sou", disse a cantora, antes de cantar o samba-enredo. Ivete foi homenageada pela escola de samba Grande Rio no desfile deste domingo (26) no Carnaval do Rio de Janeiro. Ela desfilou na comissão de frente da escola e retornou para cruzar a Marquês de Sapucaí ao lado do marido e do filho no último carro alegórico.

Um dos maiores blocos de Salvador, o Coruja desfila com uma multidão de associados no circuito Barra-Ondina. O trio elétrico traz alegorias em formato de bombons e pirulitos, numa referência à música de trabalho "O Doce" de Ivete. O abadá do bloco também traz estampas de doces e muitos foliões vestiram chapéus e fantasias relacionados ao tema. Parte dos foliões carrega pirulitos nas mãos. Além de cantar, Ivete ainda tocou timbau em cima do trio elétrico durante a música "Tô na rua". Ela ainda animou os foliões com outros sucessos de sua carreira como "Festa" e "Berimbau Metalizado" A previsão é que o desfile dure de quatro a cinco horas.

GLADIADORAS - "Joga a pistola pra cima, joga a pistola pra cima", gritou do alto do trio o cantor Márcio Victor, da banda Psirico. Vestidos de gladiadoras e com pistolas de água de brinquedo nas mãos, os foliões do bloco As Muquiranas entraram no Circuito do Campo Grande nesta segunda feira (27), em Salvador, dançando ao som de hits como "Lepo Lepo" e "Xenhenhém", sucessos da banda de pagode baiano. Também vestido com a fantasia do bloco, Márcio Victor desceu do trio elétrico, sentado nos ombros de um segurança do bloco, e cantou entre os foliões do bloco a sua música de trabalho deste ano, "Mulheres no Poder". As Muquiranas é o principal bloco de travestidos de Salvador e ainda desfila nesta terça-feira (28) sob o comando do cantor Léo Santanna.