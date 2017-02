Motorista brinca com cão ao dirigir e bate em carro da polícia

Redação Bem Paraná com informações do Uol

27/02/17 às 19:22 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Motorista de 23 anos bateu em um carro de patrulha da polícia ao invadir a contramão para brincar com seu cãozinho no banco de carona (foto: Reprodução/facebook)

Uma motorista de 23 anos bateu em um carro de patrulha da polícia ao invadir a contramão para brincar com seu cãozinho, que estava no banco do carona, na cidade de Farmington, Utah, nos EUA. Quem dirigia o veículo atingido era o chefe de polícia local, Dave Passmore. Ele afirma que estava devagar quando viu o carro da faixa ao lado vir em sua direção, entrando na contramão sem reduzir a velocidade e sem motivo aparente.

"Fiquei esperando que ela endireitasse a direção e voltasse para a faixa correta. Não entendi porque ela estava entrando na contramão, fiquei confuso". A motorista estava a cerca de 50 km/h e pediu desculpas assim que saiu do carro. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente, mas a polícia local usou o caso de exemplo para chamar atenção de motoristas distraídos.

"Foi um acidente 100% evitável, a direção não deve ser uma ação secundária. Se você está dirigindo e precisa ver o cachorro, atender o celular, passar maquiagem, encoste o carro no acostamento e evite acidentes". Em um post com as imagens no Facebook, as autoridades completaram que sua vida depende da atenção que você dá a direção, a distração pode ser o pior erro da vida de um motorista.

A mulher que ficou mais atenta ao seu filhote e foi responsável pela batida acabou sendo multada por colisão negligente.