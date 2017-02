Coritiba demite técnico Paulo César Carpegiani

Carpegiani: resultados de 2017 pesaram na decisão da diretoria (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico Paulo César Carpegiani foi demitido hoje pela direção do Coritiba, às vésperas do clássico contra o Atlético Paranaense. Carpegiani chegou a treinar o tim na tarde desta segunda-feira, mas a diretoria do clube optou pelo desligamento dele do comando da equipe técnica. O motivo seria os maus resultados apresentados no início de 2017, onde o Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil para o Asa de Arapiraca em casa, além de um empate, duas vitórias e uma derrota no campeonato paranaense.

Desde sua contratação, em agosto último, Carpegiani acumulmou 51,8% de aproveitamento no campeonato Brasileiro, com sete vitórias, sete empates e quatro derrotas, ajudando a livrar o time do rebaixamento.