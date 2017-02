Bloco lírico traz poesia de Carnavais antigos ao Recife

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O romantismo dos carnavais dos anos 1920 invadiram o Recife Antigo na noite desta segunda-feira de Carnaval. No principal palco da folia pernambucana, o do Marco Zero, mais de 20 blocos líricos levaram poesia aos foliões. Inspirados nas tradições europeias, os blocos líricos se destacam pelo luxo das fantasias e pela música mais lenta. Os grupos se apresentam com uma orquestra de pau e corda e um coral de vozes femininas. À frente de cada bloco vai o flabelo, espécie de estandarte onde estão inscritos o nome e o ano de fundação do bloco. Geralmente essas peças são enfeitadas com plumas, glitter e lantejoulas. Além de levar o melhor do frevo de bloco, o grupo "Um Bloco em Poesia" inovou na apresentação deste ano incluindo duas crianças com deficiência física no corpo de componentes. Ao subir no palco, os garotos arrancaram aplausos do público. Júlio César Souza, 10, e Lucas Henrique Correia, 12, não conseguiam esconder a emoção da estreia no Carnaval. Ambos, se apresentaram junto com suas mães, que também estavam emocionadas. Tanto Júlio César, quanto Lucas Henrique são pacientes da AACD, onde o Em Bloco e Poesia realiza apresentações regularmente.