Blocos no Rio reúnem quase 600 mil foliões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bloco Sargento Pimenta levou meio milhão de pessoas ao Aterro do Flamengo, zona sul do Rio, nesta segunda-feira, de acordo com a Riotur. Esse é o maior público da banda, que se popularizou no carnaval da cidade fazendo releituras de canções dos Beatles. A Riotur contabilizou 592 mil foliões nos principais blocos que desfilaram pela cidade. A prefeitura fez dura fiscalização contra as pessoas que urinavam na rua, 351 foram multadas, e terão de pagar R$548. Outras 53 receberam multas de R$200 por jogar lixo no chão. Após um domingo chuvoso, as pessoas decidiram aproveitar a segunda de sol nos blocos. Na Barra da Tijuca, zona oeste, o Samba da Santa Clara registrou 40 mil pessoas. No centro, o Afroreggae teve 20 mil. Na zona sul, o Bloco de Segunda, do Humaitá, 15 mil. O Corre atrás, no Leblon, 10 mil. Bloquinhos de bairro, o Chopinho da Paula Freitas, em Copacabana, e Aconteceu, em Santa Teresa, levaram mil foliões. Mesmo público do Artérias da Glória. Agentes do Programa Lixo Zero aplicaram 404 multas nesta segunda (27) –53 por descarte irregular de resíduos e 351 por urinar em vias públicas. No primeiro caso, a multa é de R$ 200 e, no segundo, de R$ 548.