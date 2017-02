Procuradoria concede primeiras anistias a membros das Farc

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Procuradoria da Colômbia anunciou nesta segunda-feira (27) que outorgou as primeiras quatro anistias a membros das Farc, dentro da aplicação do acordo de paz selado entre a guerrilha e o governo. Em nota, o órgão informou ter recebido 98 pedidos de anistia como resultado do processo de paz. Dos anistiados, três são de Neiva, no departamento de Huila (oeste), e um de Paz de Ariporo, em Casanare (leste). Pelo pacto, só os guerrilheiros que não cometeram crimes graves, como homicídio, estupro e sequestro, ou contra a humanidade podem ter os delitos perdoados. Os demais passarão por um tribunal especial para a paz. Outros 72 pedidos de liberdade condicional de militantes que já haviam sido condenados por associação com as Farc e cumpriam pena começaram a ser avaliados pelos procuradores colombianos. A decisão sobre estes pedidos devem ser anunciadas nos próximos dias pelo Tribunal Superior de Bogotá. Neste caso, eles terão que assinar um termo de compromisso para se submeter livremente à corte especial.