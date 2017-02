Tenistas do país são eliminados na 1ª rodada do Aberto do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros Guilherme Clezar e Orlando Luz foram eliminados na primeira rodada do Aberto do Brasil, disputado no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Clezar, 273º do ranking da ATP, perdeu para o argentino Guido Pella por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, enquanto Orlando Luz, ex-número 1 do ranking mundial juvenil e, atualmente na 544ª colocação no ranking da ATP, foi derrotado pelo português Gastão Elias também por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Nesta terça-feira (28), os dois principais tenistas brasileiros estreiam na competição. Thiago Monteiro, 74º colocado, enfrenta o argentino Carlos Berlocq a partir das 18h30. Já Thomaz Bellucci, 69º do ranking, encara o também argentino Diego Schwartzman. Rogerinho e João Souza, o Feijão, também estreiam nesta terça-feira. O primeiro enfrenta o italiano Alessandro Giannessi. Já João Souza pega Horacio Zeballos, da Argentina.