União da Ilha começa segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desfile da escola União da Ilha na Marquês de Sapucaí nesta segunda-feira (27), no segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro, começou com 10 minutos de atraso. A União da Ilha realizou desfile sobre a cultura dos bantos da nação de Angola. A apresentação abordou a lenda de que o criador do universo, Nzambi Mpungu, convocou o rei de Angola, Kitembo, e o transformou o senhor do tempo cronológico e mítico. Foi um desfile caprichado do ponto de vista visual. O carnavalesco, o gaúcho Severo Luzardo, é um nome para se observar. A comissão de frente da Ilha, comandada por Carlinhos de Jesus, animou a arquibancada logo no início com um truque que eleva uma dançarina banto com uma grande saia esvoaçante. No entanto, o penúltimo carro da Ilha teve dificuldade de manobrar para entrar na Sapucaí, o que abriu um vão entre ele e a ala anterior. Integrantes correram para evitar um buraco no desfile.