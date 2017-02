SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As estações Vila Prudente e Oratório da linha 15-prata do Metrô ficam fechadas até às 16h desta terça-feira (28) para que sejam feitos testes no sistema de controle dos trens. Durante a interdição, os usuários poderão usar ônibus gratuitos do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que circularão no trecho interditado. No último domingo (26), as duas estações ficaram fechadas para a realização dos mesmos testes.