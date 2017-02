Desfiles no Rio de Janeiro ficam marcados por acidentes com carros

LUIZA FRANCO E MARCO AURÉLIO CANÔNICO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parte de um carro alegórico da escola Unidos da Tijuca afundou na madrugada desta terça-feira (28) no Sambódromo do Rio de Janeiro. Foram 20 atendimentos médicos, sendo que 12 das pessoas atendidas estavam feridas. Destas, nove foram levadas para o hospital e suspeita-se que duas estejam em estado grave. Uma vítima com suspeita de traumatismo craniano foi levada ao Hospital Souza Aguiar e outra, com suspeita de traumatismo abdominal, ao Hospital Miguel Couto. O desfile da Unidos da Tijuca terminou aos 76 minutos, um minuto a mais que o tempo máximo permitido. O carro que quebrou era o segundo do desfile da Tijuca. A alegoria representava a cidade americana de Nova Orleans, com sua arquitetura típica. A parte superior da alegoria afundou, derrubando componentes que estavam em cima dela. Segundo Leonardo Alves, 36, integrante da Unidos da Tijuca que estava no carro que se acidentou, a parte que despencou trazia oito casais, divididos em duas posições: metade mais próximo da borda do carro e os demais na parte interna. "Nós iríamos nos revezar. Quem estava dentro foi quem caiu", disse Alves, que estava na borda do carro. Sua parceira de coreografia, Sandra, estava no centro do veículo e caiu. "Tentei segurar ela, mas ela escapuliu", disse Alves. Segundo ele, a estrutura que quebrou estava suspensa sobre um vão -ao se romper, ela fez com que as vítimas despencassem até a base do carro, de uma altura de cerca de seis metros.