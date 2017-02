Cueva preocupa e é protegido contra desgaste no São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No último sábado, diante do Novorizontino, Rogério Ceni finalmente poupou Cueva do time titular do São Paulo. Na medida em que se torna, cada vez mais, o principal articulador de jogadas ofensivas do time comandado pelo ex-goleiro, o peruano também vira preocupação diante da intensa maratona de jogos enfrentada. Na visão da comissão técnica, Cueva vem se tornando uma peça considerada insubstituível. Ceni confia nos jovens Shaylon e Lucas Fernandes, mas vê no peruano características que faltam nos substitutos. ˜Não posso perder o Cueva porque é o único armador de drible curto, tenho Shaylon, Lucas Fernandes que podem fazer essa função, mas não têm a mesma característica do Cueva. Tenho que rodar meus jogadores, não posso ter lesões, se tiver lesões cai o nivel de competição do meu time˜, disse o treinador, já mostrando preocupação após a vitória contra o Santos. Além de ter sido poupado durante toda a partida no sábado, Cueva vem sendo preservado jogo a jogo. Das seis partidas que começou como titular, o peruano foi substituído em cinco –em quatro delas com pelo menos 13 minutos de jogo pela frente. O armador conta com três gols no Campeonato Paulista, e deve voltar ao time titular nesta quarta, diante do PSTC, pela Copa do Brasil.