Cruzeiro topa pagar parte do salário e Mena fica próximo do Sport

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde janeiro o lateral esquerdo Mena está nos planos do Sport. Na primeira tentativa feita para contratar o chileno, o clube pernambucano ouviu dos mineiros que o jogador estava disponível para empréstimo, mas que seria preciso arcar integralmente com o salário do atleta. Condições que o Sport não aceitou. Mais de um mês depois, a negociação avançou e o Mena está muito próximo de reforçar o rubro-negro pernambucano. Se algumas semanas atrás o Cruzeiro não topava pagar parte dos salários do Mena, a situação mudou nos últimos dias. Já são dois meses em que o chileno treina separado do elenco na Toca da Raposa. Período em que apareceram alguns clubes interessados, mas todos desistiam do negócio ao saber do valor do salário do jogador. A solução encontrada pela diretoria celeste foi de aceitar pagar parte dos salários de Mena. Assim, o chileno é aguardado para chegar ainda esta semana em Recife, para fazer exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o final do ano. Mas para pagar parte dos vencimentos do chileno, a diretoria do Cruzeiro tomou algumas precauções, para não ter prejuízo. Uma das medidas foi prolongar o contrato com o jogador. Mena tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro. Para ser liberado por empréstimo, a diretoria do clube mineiro quer estender o contrato por mais uma temporada, portanto, até o fim de 2018. Além disso, o Cruzeiro deve receber um jovem jogador do Sport, que chegaria para ficar na base. Desde que retornou do São Paulo, Mena treina separado do elenco principal. Como o chileno não fazia parte dos planos do técnico Mano Menezes para 2017, o jogador teve até o retorno das férias marcado para dias depois dos demais atletas.