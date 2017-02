Disque Solidariedade vai aumentar recolhimento de doações

O Disque Solidariedade, serviço da Prefeitura que faz o recolhimento e o repasse de doações a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, está sendo reformulado. A ideia é aumentar em 30% a capacidade de captação de produtos – chegando a 11 mil ações - e ampliar o atendimento feito aos cidadãos.

Coordenado pela Fundação de Ação Social (FAS), o Disque Solidariedade adotou um novo formato de recolhimento de doações, que leva em consideração a proximidade dos bairros a serem visitados e o agendamento de coleta por período, o que dá mais agilidade ao processo.

Além disso, a fundação está fazendo contato com empresas e indústrias para aumentar as doações de móveis e eletrodomésticos e definindo um novo projeto para ampliar a captação de doações permanentes, como roupas e calçados.

“Seguindo determinação do prefeito Rafael Greca, o cuidado e a proteção social devem nortear o trabalho da FAS. Por isso, estamos reordenando o Disque Solidariedade para garantir à população em situação de vulnerabilidade social o acesso a um serviço que possibilite a melhoria das condições de vida”, diz a presidente da FAS, Larissa Tissot.

Serviço

O coordenador do Disque Solidariedade, Marlon Mallassa, explica que o serviço faz a coleta em domicílio de itens como móveis, eletrodomésticos, roupas e calçados, e demais utensílios que estejam em bom estado de uso.

Também são recebidos produtos específicos, como cadeiras de rodas, camas adaptadas para idosos ou pessoas com deficiência - que são encaminhadas para a Secretaria da Saúde -, bicicletas, brinquedos, objetos de esporte e lazer.

Todas as doações são repassadas para pessoas e famílias que são atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), unidades que atendem indivíduos em situação de vulnerabilidade social. As solicitações são feitas pelas equipes dos Cras, após avaliação das necessidades de cada pessoa.

Casa mobiliada

Joyce Jordana Machado Lima foi uma das pessoas beneficiadas pelo Disque Solidariedade. Em janeiro deste ano, ao completar 18 anos e deixar a Unidade de Atendimento Institucional (UAI) Nova Esperança, que acolhe adolescentes do sexo feminino, ela recebeu toda a mobília e produtos de cama e mesa para equipar a nova casa, da Cohab, deixada de herança pela mãe. “Ganhei cama, guarda-roupa, estante, sofá, armários e pia de cozinha, além de edredon, lençol, fronha e toalhas de mesa”, contou. “Não teria condições, se tivesse que comprar”, lembrou.

A Unidade de Atendimento Institucional Santa Felicidade também recebeu móveis do Disque Solidariedade, entre eles, sofás, balcão, máquina de lavar roupa e uma cadeira do papai, para uso de um adolescente cadeirante. “Estamos reorganizando nossa casa. Queremos que os meninos se sintam bem e tenham um espaço acolhedor e em ordem. Isso ajuda na organização dos próprios adolescentes”, diz a coordenadora da UAI Santa Felicidade, Nádia Porres Lopes.

Doações

As doações podem ser feitas pela população ou empresas em qualquer época do ano. Para isso, o doador deve fazer um pedido de atendimento pela Central 156 (telefone ou internet), relacionar os itens que gostaria de doar e agendar a retirada, que é feita pelas equipes do serviço.

Quem preferir pode fazer as doações diretamente na sede da FAS, que fica na Rua Eduardo Sprada, 4.520, no bairro Campo Comprido. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.