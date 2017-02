Rainha de bateria da Tijuca, Juliana Alves chora ao falar de acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Juliana Alves se emocionou ao comentar o acidente que marcou o desfile da escola na madrugada desta terça (28). "Foi uma surpresa para todo mundo, estou com o coração apertado, lamentando muito o que aconteceu." Após passar pela avenida, ela conversou com Fátima Bernardes no estúdio da Globo na Sapucaí. Com lágrimas nos olhos, a atriz contou que tentou preencher o buraco que se formava entre a bateria e as demais alas, ficando à frente dos instrumentistas. "Acho que, dentro do que aconteceu, a gente fez o melhor que pode, a gente conseguiu evoluir dentro das circunstâncias." A rainha ainda falou do que considera o "papel do artista em momentos de adversidades": "Existe um público, uma arena gigantesca torcendo e esperando que a gente faça o melhor". Acidentes Após um carro alegórico da Paraíso do Tuiuti ter atropelado e ferido 20 pessoas na noite de domingo (26), nesta segunda (27) foi um carro da Unidos da Tijuca que quebrou e feriu 12 integrantes que estavam em cima da alegoria e despencaram na parte interna do veículo. Mangueira, atual campeã, também apresentou problemas com um de seus carros e poderá perder a chance do bicampeonato.