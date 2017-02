Movimentação nas estradas paulistas está normal, apesar de retenções

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que vem do litoral paulista encontra tráfego intenso em direção à capital, do km 56 ao km 50, por causa do excesso de veículos. Apesar da movimentação, o trânsito flui normalmente nas duas direções em todas as rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Os demais trechos e rodovias apresentam boas condições de tráfego. A Ecovias, que administra o SAI, informa que ônibus e caminhões com destino a São Paulo devem utilizar, obrigatoriamente, a Serra da Via Anchieta. Mais de 451 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista desde quinta-feira (23). Na última hora, desceram mais de 1,7 mil veículos e subiram mais de 4,7 mil. Quem segue do interior para a capital encontra tráfego normal pelas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Hélio Smidt e Tamoios. Quem vai para o interior também encontra trânsito bom. O tráfego também está normal pelo Sistema Anhanguera–Bandeirantes, que faz a ligação entre a capital paulista e o interior, passando pela região de Campinas e Ribeirão Preto. A rodovia Fernão Dias, ligação entre São Paulo e Belo Horizonte, apresenta fluxo de veículos normal nos dois sentidos. A rodovia Presidente Dutra, ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, também tem trânsito bom nesta manhã. O retorno do carnaval deve ter tráfego intenso com possível lentidão nas rodovias principalmente nesta terça-feira (28) à noite e durante a quarta-feira de cinzas (1º). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), aproximadamente 2 milhões de veículos utilizarão a malha rodoviária em torno da cidade de São Paulo neste feriado. Rodoviárias e aeroportos O movimento também é intenso nas rodoviárias. Nos três terminais da cidade –Tietê, Barra Funda e Jabaquara– devem circular nesses cerca de 700 mil passageiros, de acordo com a Socicam, empresa responsável pela administração dos locais. Os agentes e técnicos da CET também monitoram o trânsito no entorno dos terminais rodoviários da capital, para garantirem maior fluidez do tráfego e acessibilidade aos passageiros e acompanhantes. Nos aeroportos paulistas, a situação é normal. No aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, dos 58 voos programados para esta manhã, apenas dois atrasaram, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), estatal que administra o aeroporto. No aeroporto de Guarulhos, dos 191 voos programados desde a meia-noite, apenas dois estão atrasados no momento. Rodízio A operação Horário de Pico (Rodízio) para veículos leves está suspensa até quarta-feira (1º). O rodízio de placas de veículos automotores pesados (caminhões) e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) continuam a vigorar normalmente. O rodízio será retomado na cidade na quinta-feira (2).