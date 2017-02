Turista argentina baleada em Santa Teresa está em estado grave

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Permanece em estado grave, porém estável, a turista argentina Natália Cappetti, baleada nesta segunda-feira (27) quando entrou por engano no Morro dos Prazeres, comunidade do bairro de Santa Teresa, quando se dirigia ao Corcovado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. Natália estava acompanhada do marido e de um casal de amigos. Ela passou por cirurgia na segunda à noite no Hospital Municipal Souza Aguiar, para onde foi levada.