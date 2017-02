Jovem é preso com 10 comprimidos de ecstasy dentro da boca

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

28/02/17 às 12:19 - Atualizado às 12:21 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Na manhã desta segunda-feira, 27, na BR 101 em Tubarão∕SC, policiais rodoviários federais detiveram um homem com dez comprimidos de ecstasy dentro da boca. Após denúncias de que um Chevrolet∕Onix com placa de Belo Horizonte transitava perigosamente, os agentes abordaram o veículo e constataram a embriaguez do condutor.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia