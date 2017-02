D'Alessandro não treina em reapresentação do Inter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Internacional voltou a trabalhar na manhã desta segunda-feira (28). Depois de dois dias de folga, os jogadores realizaram atividades de preparação para o clássico Gre-Nal de sábado, pelo Campeonato Gaúcho. E sem seu principal nome: D'Alessandro. Em tratamento de um desconforto no adutor da coxa direita, o gringo não foi ao campo do Centro de Treinamentos Parque Gigante. O jogador já foi preservado da última partida, diante do Brasil de Pelotas, no fim de semana. Na ocasião, foi Roberson quem atuou. "Meu posicionamento não muda muito. Mas muda a característica do time (com Roberson). É um grande jogador, sabemos da qualidade dele. O D'Ale nem precisa falar e espero que ele esteja bem para jogar", afirmou o volante Rodrigo Dourado. Além dos reflexos do quadro ocorrido no jogo contra o Oeste-SP na última quarta, o jogador também tem dois amarelos e caso levasse outro seria suspenso do duelo com o Grêmio. Em campo, o time vermelho realizou atividades de recuperação e à tarde há novo trabalho marcado. D'Ale terá toda semana para voltar, mas o mistério sobre sua atuação deve durar até momentos antes do clássico. Grêmio e Internacional se enfrentam no sábado às 18h30 (horário de Brasília), na Arena.