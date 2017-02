'Melhor não alimentar esperança', diz Flamengo sobre final no Maracanã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, afirmou não acreditar que a final da Taça Guanabara no próximo domingo contra o Fluminense seja realizada no Maracanã. O clube rubro-negro só pretende atuar lá na quarta-feira da próxima semana na estreia da Copa Libertadores, contra o San Lorenzo. A partida já está confirmada no estádio. "É muito difícil. Melhor não alimentar esperança. Estamos trabalhando sério para que façamos bela festa na quarta-feira. O Fla-Flu de domingo é muito difícil. Não existe ainda nem aprovação de autoridades policiais. Vamos trabalhar com o Fla-Flu em outro lugar", disse o presidente em entrevista ao canal Fox Sports. Para Bandeira de Mello, a melhor alternativa para a realização do clássico é o Engenhão, com torcida mista, algo que está proibido na cidade do Rio de Janeiro no momento. "O regulamento fala em Maracanã. Se o Maracanã não estiver disponível, a opção seria o Engenhão, e estamos trabalhando com esta hipótese. Flamengo e Fluminense estão em contato permanente. Queremos que o Fla-Flu seja com torcida mista. Acho que nunca aconteceu um jogo assim com torcida única e espero que nunca aconteça. Amanhã [quarta] tem reunião na federação, e na quinta talvez tenhamos uma com o juiz e o promotor", explicou o presidente. "Tendo Flamengo x Vasco [em Volta Redonda] transcorrido sem nenhuma problema, acho que o juiz pode considerar torcida mista para este jogo. E que não seja apenas para este jogo, mas para todos", completou.