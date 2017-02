Bruna Marquezine, topless e o paraíso

(foto: Reprodução/ Instagram)

Depois de arrasar no bloquinho do Rio de Janeiro, Bruna Marquezine resolveu aproveitar a folia bem longe do Brasil e foi para o Caribe acompanhada de Tatá Werneck, Paulo Gustavo e Thales Bretas, marido do humorista. E agora voltou a arrancar suspiros dos internautas no Instagram.

Nesta terça-feira (28) ela compartilhou cliques em que aparece "divando" em cenários paradisíacos das ilhas de Turks e Caicos. Numa das imagens (confira acima), aparece de costas, usando apenas a parte de baixo de um biquíni branco e um chapéu de praia, enquanto posa em frente ao mar.

Na rede social, os fãs encheram a atriz d elogios. "Só para matar nós, meros mortais, do coração", disse um internauta. ""Que mulher, Brasil, que mulher", disse outro.