Armador chileno é oferecido, mas Grêmio não avança em negociação

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Prestes a confirmar a contratação do meia-atacante argentino Gastón Fernández, o Grêmio teve outro estrangeiro oferecido para a mesma função nesta semana. Trata-se do armador chileno Carlos Valenzuela, de 24 anos, que defende o Huachipato. O clube, contudo, não avançou na negociação. Valenzuela é o principal destaque da equipe azul e preta atualmente. Além do Huachipato, defendeu o Palestino, no Chile, Granada e Cádiz, na Espanha. Ele mede 1,63 e atua como meia esquerda ou atacante. Pelo Huachipato, Valenzuela disputou 22 jogos e marcou três gols. Na temporada anterior, pelo Palestino, fez dois em 32 compromissos. A direção do Grêmio recebeu o nome do chileno oferecido pelo empresário que representa o atleta no Brasil, contudo não sinalizou que pretende seguir no negócio. Preferiu investir em 'La Gata' Fernández, aguardado no Brasil até o fim da semana para realizar exames e assinar contrato de dois anos com o clube. A comunidade estrangeira cresce no time gaúcho. Contando com Fernández, serão cinco gringos no grupo. Bolaños, Kannemann, Maxi Rodríguez, Beto da Silva e Ty. No entanto, os dois últimos não ocupam vaga de estrangeiro no elenco porque possuem dupla nacionalidade.