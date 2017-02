Mulher é apalpada, vai tirar satisfação e toma dois socos

(foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

Na época de Carnaval não são poucas as campanhas e iniciativas que visam conscientizar sobre o assédio e o machismo. Ainda assim, sempre tem algum babaca para estragar a folia dos outros.

Desta veez, a vítima foi a bióloga Elisabeth Henschel, de 23 anos, que estava com o namorado em um bar na Lapa, na região central do Rio de Janeiro, quando foi apalpada por um homem na última segunda-feira (27). A agressão do "machão", contudo, não parou na apalpada. A mulher ainda foi agredida com dois socos no rosto (confira a imagem acima).

Em relato ao jornal Extra, a jovem contou que levou o primeiro soco no nariz depois da apalpada, ao tentar tirar satisfações com o abusador. "Tentei abrir os olhos de novo, achando que ele ia agredir meu namorado, e levei outro soco."

Minutos depois o homem deixou o local, mas a biólogo o reconheceu enquanto tentava se encaminhar para o hospital mais próximo. Alguns guardas que estavam próximo foram acionados e levaram os dois, vítima e suspeito, em veículos separados para a delegacia.

Por conta da agressão Elisabeth teve de levar três pontos no nariz. Ela regitrou um boletim de ocorrência contra o agressor na 5ª Delegacia de Polícia (Gomes Freire).