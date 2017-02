Doença de infância provocou morte de Paxton

(foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação)

Morto no último dia 25 de fevereiro aos 61 anos, o ator Bill Paxton foi vítima de problemas cardíacos provocados por uma doença de infância. No começo do mês, o astro havia participado de um podcast do radialista Marc Maron e comentou sobre a doença que teve quando tinha 13 anos e que resultou nos problemas que levaram a sua morte.

No programa, Paxton revelou que foi uma febre reumátia que abalou seriamente sua saúde, em especial o condicionamento físico de seu coração, uma vez que suas válvulas cardíacas foram afetadas. Desde então ele convivia com problemas do coração.

“Eu ficava em casa assistindo TV em uma época que não tinha tanta coisa legal assim na TV, li bastante e passei muito tempo trancado dentro do meu quarto”, explicou.

A febre reumática é uma doença autoimune inflamatória causada por uma bactéria que pode resultar em danos permanentes nas articulações, na pele, no coração e no cérebro.

Sua morte, em 25 de fevereiro último, foi em decorrência de um derrame após uma cirurgia no coração. Ele deixou dois filhos e foi homenageado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood no útimo domingo, quando Jenniffer Aniston chegou a chorar ao mencionar seu nome entre aqueles artistas que faleceram ao longo dos últimos 12 meses.