Ladrão rende padre e rouba carro, mas se dá mal

Na "Rússia brasileira", nem os religiosos estão a salvo da criminalidade. Na madrugada desta terça-feira (28), um padre da paróquia São Pedro Apóstolo, de Jacarezinho, no norte do Paraná, foi rendido por um homem de 25 anos armado com uma faca. O criminoso levou o veículo do pároco, seu notebook e documentos. Mas logo o bandido foi parar atrás das grades.

Em Jataizinho o criminoso fugiu de um cerco da Polícia Militar e entrou em Londrina, também na região norte do estado. Ali acabou oltando a ser perseguido e, desta vez, não escapou, capotando na avenida Tiradentes, próximo da Rua Serra doos Pirineus.

Segundo a PM, o ladrão mora em Jataizinho, mas tem parentes no Jardim Bandeirantes, em Londrina, para onde se dirigia. Ele, porém, ainda teve sorte: sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhado para a Central de Flagrantes do município.