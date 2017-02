Lenovo lança Moto G5 'bombado' para competir com mercado premium

RICARDO AMPUDIA, ENVIADO ESPECIAL BARCELONA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A Lenovo apresentou a quinta geração da sua família de smartphones da linha G durante o Mobile World Congress, em Barcelona. O Moto G5, que deve chegar ao mercado brasileiro em março, vem em duas versões, G5 e G5 Plus, promete abocanhar uma fatia do mercado pela boa relação entre potência e custo, levando a cabo a estratégia da empresa de "smartphones premium com preços premium". O Moto G é a linha intermediária da Lenovo, que para este modelo investiu em acabamento, câmera e usabilidade, mantendo o preço acessível. Com um processador Snapdragon 625 de oito núcleos e 2GHz na versão Plus, que tem tela de 5,5 polegadas, o novo modelo traz uma câmera de 12 MP e abertura f1.7 na traseira, com tecnologia Dual Autofocus Pixel, que promete trazer um foco 60% mais rápido do que na geração anterior do dispositivo, utilizando uma densidade de pixels dez vezes maior no sensor. Para o desenvolvimento do família G5, a marca realizou uma entrevista com cerca de 12 mil pessoas em nove países. Segundo o estudo, um em cada quatro entrevistados pagaria até 20% mais em um telefone com maior duração de bateria. A bateria do G5 Plus tem 3.000mAh e promete recarga rápida, com seis horas de uso para 15 minutos na tomada. Outro ponto levantado na pesquisa é o acabamento, 48% prefere metal, que no G5 foi resolvido com alumínio, nas cores prata e dourado, dando o toque premium em um smartphome intermediário. A demanda por um celular "mais esperto" ainda culminou na adição de novas ações no Moto Actions, app que automatiza funções e rotinas no dispositivo. O botão frontal, que também funciona leitor de impressão digital pode virar um mini-touchpad, omitindo a barra padrão de rodapé do Android e executando ações como voltar, avançar e ir para página inicial. Na Europa, o G5 começa a ser vendido por 199 euros, a versão mais básica, até 279 euros, a versão Plus com 3GB de RAM e 32GB de armazenamento. O preço no Brasil só deve ser anunciado pela Lenovo durante seu lançamento oficial no país.