(foto: Reprodução/ Ecovia)

Depois de uma terça-feira movimentada, com o fluxo de veículos na BR-277 chegando a 2,5 mil por hora entre as 18h e 19h, a Quarta-feira de Cinzas deve novamente registrar movimento intenso nas estradas do Paraná. Se na terça foram 35 mil veículos retornando à Capital, no último dia do feriado deverão ser outros 30 mil veículos deixando o litoral paranaense para voltar para Curitiba.

Para garantir o atendimento a todos os usuários, a Ecovia montou uma base operacional móvel no km 40 da Serra do Mar, na BR-277, que está ajudando a reduzir o tempo de espera em atendimentos e remoções. As três bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), nos km 61, 35 e 11 da rodovia, também oferecem suporte para essas remoções e possuem infraestrutura, café e água para o conforto dos motoristas e passageiros.



BR-376/PR e BR-101/SC

A intensidade no fluxo de veículos causou pelo menos 8 quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da BR-101/SC, do km 151 ao km 143 (Itapema). No restante da rodovia o tráfego é intenso, mas sem retenção.

Já a BR-376/PR tem dois pontos com lentidão na pista sentido Curitiba em virtude da intensidade no fluxo de veículos: em Tijucas do Sul, do km 642 ao km 639 (3 quilômetros), e em Guaratuba, do km 674 ao km 671 (3 quilômetros).

A BR-116/PR (Contorno Leste) apresenta tráfego bom em todo o trecho.