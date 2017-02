Acidente com carro alegórico na Sapucaí repercute pelo mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desabamento do teto de um carro alegórico da escola de samba Unidos da Tijuca, na madrugada desta terça-feira (28), repercutiu em veículos jornalísticos internacionais. O americano "New York Times" destacou o fato de ser o segundo acidente com feridos em dois dias de desfiles no Rio. O jornal aponta que, apesar do período de recessão financeira pelo qual passa o país, "escolas de samba dos bairros mais pobres do Rio gastaram em média US$ 1,5 milhão" em seus desfiles. O texto diz ainda que o atraso devido ao acidente praticamente tira a escola da luta pelo título deste ano. O "Washington Post" afirma que as causas do acidente estão sendo investigadas. O jornal traz uma declaração do diretor Ailton Freitas, da Unidos da Tijuca, que diz que foram feitos três testes por semana com o carro. Em reportagem, o "Post" lembrou ainda o acidente "ocorrido minutos antes" com membro da Mocidade Independente, que caiu no chão depois que uma plataforma se soltou. O argentino "La Nación" trouxe depoimentos de bailarinos que estavam sobre o carro alegórico no momento do desabamento. O jornal destaca que, apesar dos acidentes, "os organizadores insistiram em manter os desfiles inalterados". O britânico "The Telegraph" traz vídeo do momento do acidente e diz que "pessoas gritavam no chão e nas arquibancadas enquanto os feridos eram removidos do local por socorristas".