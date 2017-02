Pesando 106 kg, Walter vira dor de cabeça e deve ser dispensado

(foto: Rosiron Rodrigues/Goiás E.C.)

O atacante Walter, que teve recentemente uma boa passagem pelo Atlético-PR, sendo inclusive tratado como ídolo por alguns torcedores, está com seus dias contados no Goiás.

Pesando 106 quilos e acumulando problemas disciplinares - o último deles uma cotovelada desferida no goleiro Matheus -, o jogador deve ser dispensado até amanhã pelo clube esmeraldino, com quem tem contrato até o final da atual temporada. Desde sábado, inclusive, ele está suspenso de todas as atividades do Goiás e proibido de entrar no clube.

De acordo com Sérgio Rassi, presidente do Goiás, na tentativa de ajudar o jogador a recuperar a forma física o clube o levou a um especialista em obesidade, o qual afirmou que, para o biotipo de Walter, seu peso aceitável seria até 96 quilos, dez abaixo do seu peso atual.

Além do peso, porém, a indisciplina do jogador também vem dando trabalho. No último caso, deixou um companheiro de equipe desacordado após uma cotovelada.

"Ele já vinha demonstrando indisciplina com algumas pequenas coisas, algo que conseguimos relevar pois não causou tanto transtorno. Tentamos de todas as maneiras sermos compreensíveis. Agora essa falta que ele cometeu é gravíssima e desproporcional", afirmou o presidente esmeraldino em entrevista ao Globoesporte.

Walter, Petraglia e o Furacão

Walter deixou o Atlético-PR em meio a disputa do Campeonato Brasileiro do ano passado e acertou seu retorno ao Goiás. Na época, a negociação irritou a torcida atleticana, que não admitia perder seu ídolo para um clube que disputava a Série B. No time paranaense, foram 16 gols em 73 partidas entre 2015 e 2016, com a conquista do Camponato Paranaense no ano passado.

Mais tarde, porém, o negócio mostrou ter sido uma boa para o Furacão. No Goiás, Walter logo sofreu uma lesão e pouco entrou em campo para disputar a Segunda Divisão. Pior: se no ano passado, ainda na Arena da Baixada, aproximou-se dos 92 quilos, depois nunca mais conseguiu recuperar a forma.

No começo deste ano, Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo atleticano, criticou duramente o jogador nas redes sociais ao comentar uma notícia que repercutia o sobrepeso do jogador: "Para esquecermos de vez! Infelizmente este moço terá vida curta de jogador, de atleta nunca teve! Pena!!!".