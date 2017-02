Curitiba terá Mostra Portuguesa de Micro-Teatro

(foto: Reprodução)

Curitiba será palco a partir do próximo mês da Mostra Portuguesa de Micro-Teatro, que acontecerá entre os dias 29 de março e 03 de abriu no Teuni, no Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O evento terá como atração principal a estreia internacional do jovem dramaturgo André Susano.

A mostra contará com eventos para todos os bolsos e os ingressos já estão a venda pelo site do Festival de Teatro de Curitiba ou no quiosque do ParkShopping Barigui.

AS APRESENTAÇÕES

ENCURRALADOS:

Convenções do mundo do espetáculo são satirizadas: O que é o teatro? Para que serve? Quando é que o conceito de ‘personagem’ se torna presente? A arte de fazer teatro é a base. É o que sustenta a nossa opção de fazer os espectadores questionarem tudo o que assistem. Este espetáculo é uma experiência. Este espetáculo é um puzzle.

Texto: André Susano

Interpretação: André Susano, Anouschka Freitas, Fábio Vaz e João Pires

Duração: 60 minutos

Inteira: R$60 / Meia: R$30

Datas e Horários:

29/03 a 02/04, sempre às 21h30



ENTREVISTA DE EMPREGO:

Espetáculo constituído por cinco atos, em cada um deles ocorre uma Entrevista de Emprego. As personagens são as mesmas, mas a dificuldade aumenta progressivamente para o entrevistado. Um espetáculo fortemente marcado pelo rigor e pelo ritmo, acentuado por uma dinâmica de pergunta/resposta. *este espectáculo recebeu menção honrosa no I Festival da Paixão da Sociedade Guilherme Cossoul*

Texto: Hayaldo Copque

Interpretação: André Susano, Anouschka Freitas e Fábio Vaz

Duração: 15 minutos

Inteira: R$16 / Meia: R$8

Datas e Horários:

29/03 e 01/04 às 19h30

30/03 e 02/04 às 18h30

31/03 e 03/04 às 20h30



HOMEM DE SORTE:

"Eu sou um homem de sorte. Quem me vê? Sou eu que me vejo. Quem sou eu? Sou a minha sombra.” Um homem brinca com quem tem a faca e o queijo na mão. A Morte já não é determinista. Personificada, tem um discurso coloquial e pouco poético. Vocês são um público de sorte. Um público sem sorte. Um público com sorte.

Texto: Hayaldo Copque

Interpretação: Fábio Vaz e João Pires

Duração: 15 minutos

Inteira: R$16 / Meia: R$8

Datas e Horários:

29/03 e 01/04 às 20h30

30/03 e 02/04 às 19h30

31/03 e 03/04 às 18h30



TECNO SAPIENS:

Tecno Sapiens surgiu da reflexão sobre o uso da tecnologia. Através do humor pretendemos assumir uma postura de questionamento, abordando os temas não pela sua especificidade mas pela sua capacidade metafórica, sujeitando-nos livremente à interpretação do púbico.

Duração: 15 minutos

Interpretação: André Susano, Anouschka Freitas e Fábio Vaz

Inteira: R$16 / Meia: R$8

Datas e Horários:

29/03 e 01/04 às 18h30

30/03 e 02/04 às 20h30

31/03 e 03/04 às 19h30



LEITURA ENCENADA DA OBRA "DA TRANSPARÊNCIA", DE CONCEIÇÃO GONÇALVES:

Leitura encenada do livro “Da Transparência”, inédito no Brasil, da escritora portuguesa Conceição Gonçalves: “É um país de sonho, verdadeiramente, e só o não vê assim quem anda distraído, e tem o direito de andar distraído, mas não tem o direito de dizer que não é de sonho”.

Entrada Gratuita

Datas e Horários:

01/04 e 02/04 às 15h30

SERVIÇO:

Mostra Portuguesa de Micro-Teatro

De 29 de Março a 03 de Abril no TEUNI (prédio histórico da UFPR)

Informações e ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br, quiosque no ParkShopping Barigui ou pelo APP Festival de Curitiba 2017

Realização: Faísca Teatro (ao abrigo do Fringe Curitiba)

Produção: Joice Alexandre

Apoio: Fundação GDA e Celero

Patrocínio: Doce Fado, Casa das Correias AJA e Mega Placas