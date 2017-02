Vitor Bueno sai em defesa da torcida santista

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clima entre jogadores e elenco santista não esteve dos melhores nos últimos dias. A vitória sobre o Botafogo-SP (2 a 0), porém, parece ter acabado com os momentos de tensão que foram desde a janela do vestiário da Vila quebrada à invasão de torcedores de uma organizada ao CT Rei Pelé. Para Vitor Bueno, os atritos foram causados por uma pequena parte da torcida. "A torcida do Santos sempre ajudou. É um ou outro "do amendoim" que enche mais o saco. Procuro pensar mais no jogo", disse o jogador, que pede o apoio da torcida para a sequência da temporada, especialmente para a Copa Libertadores –o time alvinegro estreia na competição continental no dia 9 de março, contra o Sporting Cristal, fora de casa. "O clima é favorável. Foi uma equipe de 20 torcedores que vieram aqui se manifestar. Eles têm direito. Não é normal ficar três jogos sem ganhar. Agora, em começo de Libertadores, a gente pede apoio do torcedor. É difícil ver o time do coração não ganhar, mas eles estão fechados com a gente", concluiu Vitor Bueno em coletiva concedida na tarde desta terça-feira. (28). Após folgas no domingo (26) e na segunda-feira (27), o Santos se reapresentou nesta terça-feira (28) já visando o clássico do próximo sábado (4), contra o Corinthians, em Itaquera. A expectativa é que os lesionados Lucas Lima e Renato voltem aos treinos ao longo desta semana e possam reforçar o time de Dorival Júnior diante do arquirrival.