Assaltantes roubam praça de pedágio na BR-277

Quatro cabines da praça de pedágio da BR-277, em Prudentópolis, na região central do Paraná, foram roubadas na madrugada desta terça-feira (28).

Segundo a Polícia Militar (PM), três homens armados com revólvers renderam funcionários e levaram dinheiro, atiraram contra as cabines e fugiram em um carro sentido Guarapuava. Uma das funcionárias foi atingida no braço por um dos disparos e ficou ferida. Ela foi atendida por uma ambulância da própria concessionária que administra a via e levada ao Hospital Santa Tereza.

Na manhã de hoje a polícia localizou o veículo utilizado na ação abandonado na BR-277 e também conseguiu localiza e deter um dos suspeitos de participar do crime. Agora a Polícia Civil investiga o caso e tenta descobrir quem são e onde estão os outros criminosos.