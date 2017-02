Carpegiani detona diretoria do Coritiba após demissão

(foto: Geraldo Bubniak )

Demitido pelo Coritiba na última segunda-feira (27) por conta do começo de temporada instável e, especialmente, pela eliminação na Copa do Brasil diante do Asa de Arapiraca em pleno Couto Pereira, o técnico Paulo César Carpegiani desabafou.

Em entrevistas a veículos de comunicação paulistas e de Curitiba, o treinador afirmou que a diretoria coxa-branca não possui "convicção" no que faz e que não existe uma "filosofia" na condução do clube e na contratação de reforços.

Como exemplo, citou a negociação de Daniel, contratado por empréstimo junto ao São Paulo, e a tentativa de contratar Ronaldinho Gaúcho. Segundo o treinador, "é uma discrepância muito grande, uma diferença abismal".

"Quando não tem convicção, acontece isso o que aconteceu. Em um mês e meio se muda de opinião e não se analisa o que está acontecendo", disse em entrevista ao Globoesporte. "Temos que ter filosofias e convicções", completou.

Sobre a negociação com R10, o técnico ainda afirmou ao portal UOL que as tratativas foram um verdadeiro mico. "Foi uma loucura, um desgaste, você não imagina. Só quero dizer o seguinte: são coisas em futebol que são muito internas e que tem que serem tratadas assim, não deixar vazar. São coisas que mexem com o torcedor e muitas vezes você paga mico. Se pode ser evitado, tem que ser evitado".

Numa outra entrevista, à Rádio Transamérica, tratou de resumir o começo de 2017 e declarou que o clube errou ao renovar seu contrato sem ter convicção em seu trabalho.

“Primeiro, acho uma falta de convicção. Eu não tinha muita vontade da renovação, mas foi insistido e eu acabei renovando”, afirmou. "Financeiramente, o Coritiba poderia ter se privado disso, não precisava ter renovado comigo. Agora vai ter que tirar do bolso um dinheiro desnecessário. O grande prejudicado foi o próprio Coritiba”.