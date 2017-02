Kléber critica elenco: “Tem muito jogador que precisa amadurecer"

A eliminação precoce na Copa do Brasil e a consequente queda do técnico Paulo César Carpegiani parece estar servindo, pelo menos, para algumas peças do elenco e da diretoria do Coritiba repensarem algumas atitudes, refletirem sobre os erros do clube. Um deles é o atacante Kléber Gladiador.

Segundo o ídolo da torcida coxa-branca, muitos jogadores precisam mudar e comportamento para o clube conseguir alterar seu rumo na temporada, deixando os fracassos e a inconstância para trás.

"Tem muito jogador que precisa amadurecer bastante. Especialmente, o pessoal mais experiente tentar fazer isso acontecer. Nossa principal função é fazer os mais novos entenderem que tem que ter essa cobrança na carreira”, afirmou o jogador na tarde de hoje, véspera do clássico Atletiba.

Segundo o jogador, para melhorar como grupo alguns jogadores precisam entender que não poder ir treinar achando que está tudo bem. "Tem que chegar mais cedo no treino, ficar depois e fazer um complemento. A gente tem que entender isso para termos uma melhora".