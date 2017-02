Benedict Cumberbatch fará adaptação de 'Romances de Patrick Melrose'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator britânico Benedict Cumberbatch deixará o detetive Sherlock Holmes para viver um playboy autodestrutivo na série "Melrose", do canal pago Showtime. A trama será baseada em "Os Romances de Patrick Melrose", escrito pelo também britânico Edward St. Aubyn e publicado no Brasil pela Companhia das Letras. O livro narra as memórias de um jovem abastado que sofre com o vício em drogas e uma família desestruturada pelos abusos do pai. Além de protagonizar a minissérie, Cumberbatch será o produtor-executivo dos cinco episódios, roteirizados por David Nicholls (de "Um Dia"). O anúncio reforça as especulações de que a quarta temporada de "Sherlock" seria a última ou a que levaria ao fim da série, exibida no Brasil pela TV Cultura.