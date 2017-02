Acadêmicos do Tatuapé é campeã do Carnaval de São Paulo

A escola de samba Acadêmicos do Tatuapé foi a campeã dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo (foto: Paulo Pinto/LIGAS)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola Acadêmicos do Tatuapé foi a grande vencedora do Carnaval de São Paulo deste ano. A agremiação foi a quarta a desfilar na sexta, primeiro dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, com enredo "Mãe África conta a sua história: Do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbabwe". Reuniu 3.200 integrantes em 26 alas e 5 carros alegóricos. Como destaques, trouxe Leci Brandão e Sabrina Boing Boing.

No início, o solo e a terra de onde surgiram os primeiros vestígios de vida. Depois, vieram as histórias dos reinos do Egito, Marrocos e Gana –bailarinos fizeram coreografias de danças típicas. No terceiro carro, a escola homenageou todas as religiões do território africano. As festas típicas, que influenciaram diretamente o folclore popular brasileiro, tiveram destaque no carro quatro. A alegoria, colorida e enfeitada com muitas fitas, representou festas como a congada e o maracatu. O desfecho do desfile foi uma homenagem ao Zimbábue, considerada a Terra do Ouro no continente.

Apenas nos últimos instantes os membros e torcedores da escola puderam comemorar o resultado. Até a nota do penúltimo jurado, quem vencia era a escola Dragões da Real. Com uma homenagem à famosa música do cantor Luiz Gonzaga, a escola que ficou em segundo lugar teve o tema Dragões Canta Asa Branca.

As notas, lidas nesta tarde no Sambódromo do Anhembi, foram atribuídas por 36 jurados, quatro para cada um dos nove quesitos.

Na última e penúltima colocação, as escolas Águia de Ouro e Nenê de Vila Matilde foram rebaixadas para o Grupo de Acesso. De acordo com as regras, os critérios de desempate seguiram a ordem inversa dos quesitos que foram anunciados: fantasia, bateria, comissão de frente, mestre sala e porta bandeira, harmonia, alegoria, evolução, enredo e samba enredo.

Em instantes, começa a apuração das escolas que desfilaram no Grupo de Acesso, das quais as duas mais bem colocadas irão para a elite do carnaval paulista em 2018.

No ano passado, a escola Império da Casa Verde, que começou a apuração em primeiro lugar, foi a campeã do grupo especial.